2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hilmi Türkmen kimdir? Hilmi Türkmen hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,189 haber kaynağında 429,792 adet haber yapılan Hilmi Türkmen, toplamda 209,026,871 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hilmi Türkmen kimdir? İşte, Hilmi Türkmen hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hilmi Türkmen, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Hilmi Türkmen hakkında 7,189 haber kaynağında 429,792 adet haber yer alırken 2022'de toplam 209,026,871 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hilmi Türkmen hakkında merak edilen Hilmi Türkmen kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HİLMİ TÜRKMEN KİMDİR?

Doğum Tarihi: 1 Mart 1973

Doğum Yeri: Şalpazarı (Trabzon)

Medeni Durum: Evli ve iki kız, iki erkek çocuk babası

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim: Şalpazarı İlköğretim Okulu, Hafızlık Dönemi, Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İş Hayatı: 1996 yılında serbest avukat olarak Üsküdar'da mesleğe başladı.

Sosyal Hayatı: Çeşitli eğitim, kültür ve sosyal yardım alanındaki STK'larda kurucu ve yönetici olarak görev aldı. Klasik Türk Sanatları Vakfı Kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti Üyeliği, Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği bunlardan bazılarıdır.

Siyasi Hayatı: Siyasete aktif olarak 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. Fazilet Partisi'nde Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti'nin kuruluş süreci ile birlikte Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002 genel ve 2004 yerel seçimlerinde AK Parti Üsküdar İlçe SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi) Başkanlığı yaptı. 2003 – 2004 yıllarında ise AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi.

Belediye Başkan Yardımcılığı Dönemi: 2004 – 2014 yılları arası Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği yaptı.

10 yıllık Belediye Başkan Yardımcılığı döneminde; TOGEM (Toplumsal Gelişim Merkezi) ve Gezici Anaokulu, KÜP (Kadın El Ürünleri Pazar Yerleri Projesi), Kandilli El Sanatları Merkezi, Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi, Çavuşdere Dönüşüm Projesi, Üsküdar Gençlik Merkezi, Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi, Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri, Türkiye'de ilk kez YÖK onayıyla başlatılan Çocuk Üniversitesi, Tarihi Eserlerin Restorasyonu, Amatör Spor Kulüplerine Saha ve Alt Yapı Projeleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi projelerinin gerçekleştirilmesine bizzat öncülük etti.

Belediye Başkanlığı Dönemi: 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Beş yıllık Başkanlık dönemi boyunca yüzlerce yeni esere imza attı. Türkiye'nin ilk altın leed sertifikalı akıllı kamu binası olan Üsküdar Belediye Başkanlığı binası hizmete girdi. Yine Türkiye'de bir ilk olan Valide Sultan Gemisi ile Üsküdar ve İstanbullulara ücretsiz Boğaz turu hizmetini başlattı. Üsküdar'a 5 yeni meydan kazandırdı. 33 yıllık imar planı sorununu ve 2B sorununu çözdü, 20 bin kişiye tapuları verildi. 9 spor merkezi, 15 yüzme havuzu, Nakkaştepe Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi konseptine uygun olarak Nevmekân ve Nevmekân Sahil'i Üsküdar'a kazandırdı. Yine bu dönemde Üsküdar Bilim Merkezi ve Planetaryum açıldı. 46 yeni park ile Üsküdar'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2,5 kat arttı. Türkiye'nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete açıldı. 33 mahalleye Aile Sağlığı Merkezi yapıldı. 10 adet yeni okul inşa edildi. Türkmen yine bu dönemde toplam 62 caminin sıfırdan yapılmasına ya da restore edilmesine imza attı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 2. kez seçilerek Üsküdar Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Aynı zamanda hafız olan Türkmen iki de torun sahibidir.