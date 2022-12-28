2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Cumhur Ünal kimdir? AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,834 haber kaynağında 768,091 adet haber yapılan Cumhur Ünal, toplamda 1,168,644,658 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Cumhur Ünal kimdir? İşte, Cumhur Ünal hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Cumhur Ünal, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Cumhur Ünal hakkında 7,834 haber kaynağında 768,091 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,168,644,658 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Cumhur Ünal hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

CUMHUR ÜNAL KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü mezunudur. Özel bir şirketin ortağı olarak ticari faaliyetlerini yürütmüştür. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. TBMM 23.ve 27. Dönemde Karabük Milletvekilidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır