19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi? Toplu taşıma otobüs AKBİL, bedava mı? - Haberler

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlara müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi. Bakanlık 3 büyükşehirde bulunan tren hatlarının 19 Mayıs'ta ücretsiz olarak çalışacağını açıkladı. Toplu taşıma otobüsler Akbil, bedava mı? 19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi?

19 MAYIS OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada " Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

19 Mayıs Perşembe Günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle @istanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecektir.

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