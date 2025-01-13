150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? (e-Devlet) Yeni evlenenlere 150 bin TL evlilik kredisi nereden başvurulur?

İlk evlenenlere 150 bin TL evlilik kredisi nereden başvurulur ve kimler alabilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda, yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz kredi desteğinin tüm illerde devreye alındığını ve doğum yardımlarına ilişkin düzenlemelerin detaylarını açıkladı. 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Detaylar haberimizde...

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ KİMLER ALABİLİR?

Yeni evlenecek gençlere vereceğiz faizsiz kredi desteğimizi 81 ilimizin tamamında devreye alındığını belirten Erdoğan, "14 –28 mayıs seçim sürecinde milletimize söz verdiğimiz aile ve gençlik fonunu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz" dedi.

14 –28 mayıs seçim sürecinde milletimize söz verdiğimiz aile ve gençlik fonunu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz. Yuva kuracak tüm gençlerimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.

"TEK SEFERLİK DOĞUM YARDIMINI 5 BİN'TL YE YÜKSELTİYORUZ"

Bu yıl doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde artıyoruz. Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin TL ye yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay 1500 TL. Üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin TL olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz.

"HER AY ANNELERİMİZİN HESABINA YATIRACAĞIZ"

Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız."

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Evlilik kredisi başvuruları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile.gov.tr internet sitesi üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

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