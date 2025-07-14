15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz Salı kargo şirketleri kapalı mı?

Vatandaşlar, özellikle internet alışverişlerinden kaynaklanan kargo teslimatları için "15 Temmuz kargolar çalışıyor mu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki 15 Temmuz 2025 Pazartesi günü Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, PTT Kargo gibi firmalar dağıtım yapacak mı? İşte 15 Temmuz kargo çalışma durumu ile ilgili detaylı bilgiler...

15 TEMMUZ KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir ve bu nedenle birçok kamu kurumu ile birlikte kargo şirketleri de genellikle hizmet vermez. Bu kapsamda 15 Temmuz 2025 tarihinde PTT Kargo ve diğer özel kargo firmaları kapalı olacak.

15 TEMMUZ KARGOLAR DAĞITIM YAPACAK MI?

PTT Kargo, kamu kurumu olması nedeniyle resmi tatillerde çalışmaz. Bu nedenle 15 Temmuz'da PTT şubeleri ve dağıtım ekipleri hizmet vermeyecektir. Kargonuz bu tarihe denk geliyorsa, teslimatlar bir gün sonrasına sarkabilir.

Özel kargo firmaları ise (Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat Kargo vb.) genel olarak resmi tatillerde çalışmazlar. Ancak bazı firmalar havaalanı ya da AVM şubeleri gibi yoğun bölgelerde sınırlı hizmet sunabilir. Bununla birlikte, genel kural olarak 15 Temmuz'da özel kargo firmaları da dağıtım yapmayacak ve şubeler kapalı olacaktır.