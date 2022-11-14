14 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
14 Kasım 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
03:30 İspanya La Liga Özetler
04:00 Portekiz Süper Lig Özetler
04:30 Spor Artı
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İspanya La Liga Özetler
07:30 Portekiz Süper Lig Özetler
07:55 Spor Toto 1. Lig Özetler
08:25 Dünya Kupası Hikayeleri
09:00 Spor Bülteni
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Pendikspor - Bodrumspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Erzurumspor FK - Adanaspor
18:00 Dakika Skor
18:55 Dyorex Boluspor - Yeni Malatyaspor
21:00 Dakika Skor
22:00 Stadyum