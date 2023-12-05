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13 yaşındaki çocuk, annesini uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü

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Amerika'da Derek Rosa isimli 13 yaşındaki çocuk, annesini uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü. Derek, olayın ardından kanlı bıçağın fotoğrafını bir arkadaşına gönderdi. Annesini öldürdükten sonra sağlık ekiplerini arayan Derek, cinayeti itiraf etti. Savcılık tarafından yayınlanan görüntülerde, Derek'in annesini öldürmeden önce bir süre başında durup bir şeyler fısıldadığı göze çarptı.

Florida'da 13 yaşındaki Derek Rosa, annesi Irina Garcia'yı uyurken bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından kanlı bıçağı sosyal medya üzerinden arkadaşına gönderdi. Bebek monitörü görüntülerinde, Derek'in cinayetten önce annesine bir şeyler fısıldadığı görülüyor. Derek, sağlık ekiplerini arayarak annesini öldürdüğünü söyledi. İlk ifadesinde annesini öldürmek istemediğini, kendisini öldürmek istediğini söyleyen Derek, yetişkinler cezaevinden çocuk cezaevine nakledilebilir.

ANNESİNİ UYURKEN KATLETTİ

Florida'da yaşayan 13 yaşındaki öğrenci Derek Rosa, 49 yaşındaki annesi Irina Garcia'yı uyuduğu sırada 14 günlük kız kardeşinin yanında bıçaklayarak öldürdü. Annesini öldürdükten sonra kanlı bıçağı sosyal medya üzerinden bir arkadaşına yolladı.

13 Yaşındaki Derek, Annesini Uyurken Bıçakladı ve Sosyal Medyada Paylaştı

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE ANNESİNİE BİR ŞEYLER FISILDADI

Miami-Dade Bölge savcılığı tarafından yayınlanan bebek monitörü tarafından kaydedilen görüntülerde, 13 yaşındaki Derek'in annesini uykuda öldürmeden önce bir süre başında durup bir şeyler fısıldadığı görülüyor.

13 Yaşındaki Derek, Annesini Uyurken Bıçakladı ve Sosyal Medyada Paylaştı

KANLI BIÇAĞIN FOTOĞRAFINI ARKADAŞINA YOLLADI

Annesini öldürdükten sonra sağlık ekiplerini arayan ve annesini öldürdüğünü söyleyen Derek, kanlı bıçağın fotoğrafını arkadaşına yolladı. Tutuklanan Derek ilk ifadesinde annesini öldürmek istemediğini, kendisini öldürmek istediğini söyledi.

13 Yaşındaki Derek, Annesini Uyurken Bıçakladı ve Sosyal Medyada Paylaştı

BABASI DURUŞMA SIRASINDA EL SALLADI

Yetişkin olarak yargılanmaya başlanan Derek, yetişkinlerin kaldığı cezaevinden çocuk cezaevine nakli için avukatları çalışmalarını sürdürüyor. Derek mahkemede sakin tavırları ile dikkat çekerken, duruşma sırasında babasının el sallaması dikkatlerden kaçmadı.

13 Yaşındaki Derek, Annesini Uyurken Bıçakladı ve Sosyal Medyada Paylaştı

13 Yaşındaki Derek, Annesini Uyurken Bıçakladı ve Sosyal Medyada Paylaştı

Kaynak: Haberler.com / Hukuk

Florida Bebek Miami Hukuk 3. Sayfa Dünya Haberler

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