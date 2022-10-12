12 Ekim Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 12 Ekim Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 12 Ekim Çarşamba Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 12 Ekim Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 12.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMPINAR VE İZZETTİN MAHALLELERİNİN TAMAMI İLE BU MAHALLELERDEKİ TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 12.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ.FAB .ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 12.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK, MİTHATPAŞA, VE ZAFER MAHALLELERİNE BAĞLI BELEDİYE CADDESİ, ORHANİYE CADDESİ, MİTHATPAŞA CADDESİ, SİTE CADDESİ VE BU CADDELERE BAGLI SOKAK VE BÖLGELER, SALİHLİ BELEDİYE BİNASI VE ÇEVRESİNDE AYRICA BU BÖLGELERE BAĞLI ALANLAR
- 12.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAKUPLAR, TEMREK, SİNİRLİ, MUSALAR YENİKÖY MAHALLELERİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ TARIMSAL SULAMA, HAYVAN BESİ ÇİFTLİKLERİ, MASKİ ÖZEL TRAFOLARI.
- 12.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSMETİYE MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 12.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MEVLÜTLÜ,HACILI MAHALLERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARA BAĞLI TARIMSAL SULAMA ,BESİ DAMLARI TAVUK ÇİFTLİKLRİ,FORM NARENCİYE ,MASKİ İÇME SUYU
- 12.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAMKÖY -KIRANCİFTLİK-SARMA-ÇINARLIKUYU-KOCAKORU-KALE-HALITLI-SARIALAN-KARAYENİCE-KALEMLİ-BELENYENİCE-KAAN-GÖKBEL MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA VE TİCARETHANELER
- 12.10.2022 10:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM YEŞİLOVA, TORUNLU, TORUNLU BARIŞ MAHALLELERİNDE ÇELEN BLOK, ÇİTAŞ ÇVİ, KISMET KİREMİT, TAYTAN SULAMA KOOPARATİF, TREND GRUP MADENCİLİK, ÖZSERVETTOPRAK, SARDES GIDA, MERSİNDERE MASKİ İÇME SUYU TRAFOSU, DURASILLI AKÖREN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 12.10.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELÇİKLİ VE MAHALLELERİ-KADIDAĞ VE OVA MAHALLESİ,-DOĞANKAYA VE MAHALLELERİ-KARAKÖY VE MAHALLELERİ-YENİCEKÖY VE MAHALLELERİ-ZEYTİNLİBAĞ-ÇANAKÇI-YUKARI VE AŞAĞI DOLMA-GÖKÇEAHMET-YİĞİTALİ-TÜTENLİ-DİNGİLLER VE ÇAYBAŞI MAHALLESİ-KARABÖRGLÜ-MUSALAR VE TEKEPINAR MAHALLELERİ-MUSACA-SELÇİKLİ TOKİ-MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ-SULAMA KOOPERATİFLERİ-AKARYAKIT İSTASYONLARI-BAZ İSTASYONLARI-KARAKÖY ORMAN İŞLETME-MANİSA BŞB DİNGİLLER ŞANTİYESİ-BOTAŞ TÜTENLİ-ÇEŞMETAŞ-İSTMİN MADENCİLİK-FDN İNŞAAT-BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER-ÖZEL TRAFOLAR
- 13.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ.FAB .ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 13.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAKEÇİLİ TARIM LTD.ŞTİ ÖZEL TR KARAKEÇİLİ TOZLU CONCEPT INVESTMENT ÖZEL TR
- 13.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇARŞAMBA GIDA, YÖRÜKOĞULLARI PETROL, ÖZEL TRAFOLARI, ÇIKRIKÇI, KURUDERE, SİVRİCE, HACIKÖSELİ, KARAOLUK, BAKTIRLI MAHALLELERİ, BESİ ÇİFTLİKLERİ, GSM BAZ İSTASYONLARI, MASKİ İÇME SULARI VE CİVARLARI.
- 13.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKÇAPINAR VE YENİKÖY MAHALLELERİ TAMAMI, ETESAN GRUBU İLE; HAYAL ÖZKAN, DURMUŞ AKCAN, HÜSEYİN TÜRK, MEHMET KUTLU VE ARK., ERTAV OTOMOTİV, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI, AKÇAPINAR TRAFİK SİNYALİZASYONU VE CİVARLARI.
- 13.10.2022 09:00 11:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI MASKİ ARPACI İÇME SUYU ÖZEL TR ARPACI MAH. KOZAKLI MAH. KOZAKLI OKUL MAH. KOZAKLI HACI MUSALI SİMER ÖZEL TR ASUS ÖZEL TR CENGİZ SÜLÜN ÖZEL TR İKİZKUYU MAH. MASKİ İKİZSUYU İÇME SUYU ÖZEL TR ZEYTİNDALI ENTEGRE TESİSLERİ SAN. VE TİC. ÖZEL TR ZEYTİNDALI ENTEGRE TESİSLERİ SAN. VE TİC. ÖZEL TR YUSUF AKGÜN ÖZEL TR UFUK CEVİZ ÖZEL TR
- 13.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BARIŞ, GAFFAROKAN, ZAFER, YEŞİLYURT, ÖZYURT, BAHÇECİK, KELİ, KARAAĞAÇ MAHALLELERİ FESTİVA, FRİDA KURŞUNLU, ÖZKUL, ŞENDİL OTO, AKBAŞLAR OTELCİLİK, SALİHLİ KURŞUNLU PİNİK ALANI, TALAT ZURNACI MESLEK LİSESİ, KURUNLU VALİ KONAĞI VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRFAOLARI, TİCARETHANELER, TRAFİK VE DEVLET DEMİR YOLU GEÇİŞ UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI
- 13.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CABERKAMARA, CABERBURHAN, SERİNKÖY, İSMAİLBEY MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 13.10.2022 10:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM DEREKÖY MAHALLESİ KALINHARMAN MAHALLESİ VE VE BUNA BAGLI SOKAKLAR VE ÖZEL TRAFOLAR
- 13.10.2022 10:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM YEŞİLOVA, TORUNLU, TORUNLU BARIŞ MAHALLELERİNDE ÇELEN BLOK, ÇİTAŞ ÇVİ, KISMET KİREMİT, TAYTAN SULAMA KOOPARATİF, TREND GRUP MADENCİLİK, ÖZSERVETTOPRAK, SARDES GIDA, MERSİNDERE MASKİ İÇME SUYU TRAFOSU, DURASILLI AKÖREN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 13.10.2022 11:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MALAZ BAĞBAŞI MEVKİ. DUTLUCA MAH. MALAZ MAH. BEĞEL TARIMSAL KALKINMA KOOP ÖZEL TR KABAKOZ MAH. GEDİZ MADENCİLİK NAK.AKARYAKIT İŞL.TİC.LTD ÖZEL TR BEĞEL DEĞİRMENBOĞAZI TR-1 MASKİ BEĞEL İÇME SUYU ÖZEL TR BEĞEL MAH. CONCEPT İNVESTMENT LTD. ŞTİ ÖZEL TR BÖREZ MAH.
- 13.10.2022 11:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KALEMOĞLU FINDIKOĞLU MEVKİİ. MASKİ KALEMOĞLU İÇME SUYU ÖZEL
- 13.10.2022 11:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI EDEN ZİRAİ ÖZEL TR AZİMLİ KÖYÜ ENGİNLER TARIM GIDA LTD. ŞTİ ÖZEL TR HANLAR TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. ÖZEL TR EBRU ELDEM GÖKDERE VE ARK. ÖZEL TR GÜNDOĞDU KÖYÜ ABDULLAH FİDAN ÖZEL TR KİLLİK KÖYÜ VİSTA TARIM ÖZEL TR MASKİ KİLLİK KÖYÜ İÇME SUYU ÖZEL TR KİLLİK TOPALLI GÖKYÜZÜ TARIM ÖZEL TR BOZBURUN MAH. KİLLİK BEYNAMAZLI ALİ BOZKAYA ÖZEL TR UĞURLU MAH. ANEMİS TAŞIMACILIK ÖZEL TR MEYFİD FİDAN TARIM ÜRÜNLERİ ÖZEL TR MUSTAFA CÜNEYT ÖZER TR KİBANA TARIM ÖZEL TR OĞUZ BEKİR ÇAKIR ÖZEL TR KINIK KÖYÜ MAH. A.T.M. PLAZA PETROL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR İLHAN SARI ÖZEL TR MESTANLI KÖYÜ MAH. MASKİ AMBARKAYA İÇME SUYU ÖZEL TR YARDERE KÖYÜ MAH. ARİF YENAL GÖKYILDIRIM ÖZEL TR AZİMLİ AMBARKAYA GÖÇYOLU TARIM HAYVANCILIK LTD.ŞTİ. ÖZEL TR MASKİ KINIK KÖYÜ İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ YARDERE İÇME SUYU ÖZEL TR AKÇAALAN KÖYÜ MAH. ABDURRAHİM DİRİK ÖZEL TR VELİ CEYLAN ÖZEL TR TRABZON TAR. YAT.SAN. TİC. A.Ş. ÖZEL TR MASKİ AKÇAALAN İÇME SUYU ÖZEL TR YERYÜZÜ TARIM YAT.A.Ş. ÖZEL TR KİBANA TARIM YAT.SAN. ÖZEL TR AKÇAALAN ÇAKALLAR TR-2 TRABZON TAR. YAT.SAN. TİC. A.Ş. ÖZEL TR-2 YAVUZ ARIKAN ÖZEL TR VİSTA TARIM ÖZEL TR İLHAN SARI ÖZEL ARİF YENAL GÖKYILDIRIM ÖZEL TR TRABZON TARIM YATIRIM ÖZEL TR NEPTÜN TAVUKÇULUK ÖZEL TR İLHAN SARI ÖZEL TR EMRAH COŞKUN ÖZEL TR DÖĞÜŞÖREN MAH. SEVİLAY UÇAR ÖZEL TR
- 13.10.2022 12:00 14:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI TEPERİK MAH. GÜRÇEŞME MAH. YİĞENLER MAH. İMCELER MAH. MASKİ BÜYÜKKIRAN İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ DEMİRCİ ÖZEL TR MASKİ AZİZBEY İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ KÜÇÜKKIRAN İÇME SUYU ÖZEL TR AZİZBEY MAH. BÜYÜKKIRAN MAH.
- 13.10.2022 12:00 14:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI SEYİT ALİ MAHALLESİ SAZLIK MEVKİİ, SABUNCUKUYU MEVKİİ VE SU DEPOSU MEVKİİ
- 14.10.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM İLERİ BİR GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ÖZEL TRAFOSU
- 14.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI URGANLI MAHALLESİNİN BİR KISMI, MERA MEVKİİ ÖZEL TRAFOLARI, KARAKÖY MAHALLESİNDEKİ KEMAL DOĞRU VE ARK., ZEKİ BOZTAŞ VE ARK. ÖZEL TRAFOLARI, KARKIN MAHALLESİNDEKİ AYŞE ORHAN VE ARK., M. ALİ KARADENİZ VE ARK., MEHMET BALKIZ VE ARK. ÖZEL TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 14.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KIZILÇUKUR, GÜNYAKA, KARACAALİ, BEYHARMANI MAHALLELERİ, DADAĞLI OVA MEVKİİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 14.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DERBENT MAHALLESİNDEKİ TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI, SARIBEY MAHALLESİNDEKİ TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.