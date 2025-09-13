12 DEV ADAM FİNALDE! Türkiye Almanya EuroBasket 2025 final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kalbinin attığı EuroBasket 2025'te final zamanı geldi. Türk basketbolseverlerin heyecanla beklediği büyük finalde A Milli Basketbol Takımımız, şampiyonluk için Almanya ile kozlarını paylaşacak. Milyonlarca kişi ekran başında bu tarihi karşılaşmayı beklerken, Türkiye – Almanya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede oynanacak? İşte, EuroBasket 2025 final takvimi!

TÜRKİYE – ALMANYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Basketbol tarihimize yeni bir altın sayfa eklemek için sahaya çıkacağımız Türkiye – Almanya final maçı, 14 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak. Takvimlerinizi mutlaka işaretleyin çünkü bu tarih, Türk basketbolu için unutulmazlar arasına girmeye aday.

Avrupa'nın dört bir yanından gelen basketbolseverler, bu tarihi mücadeleye şahitlik etmek için ekran başına kilitlenecek. EuroBasket 2025 boyunca etkileyici bir performans sergileyen 12 Dev Adam, bu finalde de tüm gücünü ortaya koyarak tarih yazmayı hedefliyor.

TÜRKİYE – ALMANYA FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Final heyecanı, 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Maçın prime time kuşağında oynanması, basketbol tutkunlarının aileleriyle birlikte bu heyecana ortak olmasını sağlayacak.

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, maç öncesi yaptığı açıklamada şu sözlerle dikkat çekti:

"Şampiyonluğu istiyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız."

Bu sözler, finalin sadece bir basketbol maçı değil, aynı zamanda milli bir mücadele olacağını da gösteriyor.

TÜRKİYE – ALMANYA FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbol tutkunlarına sevindirici haber: Türkiye – Almanya EuroBasket 2025 final maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, TRT'nin dijital platformları üzerinden de maç canlı olarak izlenebilecek. Bu sayede yurt içindeki ve yurt dışındaki milyonlarca Türk vatandaşı, şampiyonluk coşkusuna ortak olabilecek.

TRT'nin geniş yayın ağı ve yüksek kaliteli prodüksiyonuyla sunulacak final karşılaşması, her yaştan sporseverin rahatlıkla erişebileceği bir platformda yayınlanacak olmasıyla da dikkat çekiyor.

TÜRKİYE – ALMANYA FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

EuroBasket 2025 finali, Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga salonunda oynanacak. Turnuva boyunca ev sahipliğiyle takdir toplayan Letonya, final organizasyonuyla da tüm Avrupa'ya örnek bir atmosfer sunmayı hedefliyor.

Arena Riga, yaklaşık 12.500 seyirci kapasitesiyle EuroBasket 2025'in en önemli maçına ev sahipliği yapacak. Ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye'nin dört bir yanında kurulacak dev ekranlarla, vatandaşların da bu coşkuya ortak olmasını sağlayacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve daha birçok şehirde halka açık alanlarda düzenlenecek etkinliklerle basketbol ruhu sokaklara taşacak.

TÜRKİYE – ALMANYA EUROBASKET 2025 FİNAL MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Bu tarihi karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler için işte tüm canlı yayın bilgileri:

Kanal: TRT 1 (şifresiz ve HD yayın)

Dijital Yayın: TRT İzle, TRT Spor Yıldız ve TRT'nin resmi mobil uygulamaları

Maç Saati: 21.00

Tarih: 14 Eylül 2025 Pazar

Final maçı yalnızca televizyondan değil, mobil cihazlardan ve bilgisayarlardan da anlık olarak takip edilebilecek. Böylece işte, yolda, seyahatte olan basketbolseverler bile şampiyonluk anını kaçırmadan izleyebilecek.