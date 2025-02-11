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11 Şubat BİM kataloğu 2025! BİM'de bugün hangi ürünler var?

11 Şubat BİM kataloğu 2025! BİM'de bugün hangi ürünler var?
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11 Şubat 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta BİM raflarında indirimli ürünler dikkat çekiyor. Özellikle temel gıda, kahvaltılık ve temizlik ürünleri cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. BİM'de bugün hangi ürünler var? sorusunu merak edenler için tüm detaylar belli oldu.

BİM'de bugün hangi ürünler var? sorusu, aktüel katalog takipçileri tarafından merak ediliyor. Haftanın en dikkat çeken ürünleri arasında zeytinyağı, salça, reçel çeşitleri ve temizlik ürünleri yer alıyor. Hem ev ekonomisine katkı sağlamak isteyenler hem de ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için fırsat dolu bir katalog hazırlanmış durumda. İşte 11 Şubat 2025 BİM aktüel kataloğu ve ürün listesi…

11 ŞUBAT BİM KATALOĞU 2025

11 Şubat BİM kataloğu 2025! BİM'de bugün hangi ürünler var?

11 Şubat BİM kataloğu 2025! BİM'de bugün hangi ürünler var?

11 Şubat BİM kataloğu 2025! BİM'de bugün hangi ürünler var?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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