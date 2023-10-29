100. YIL PARASI KAÇ TL? Cumhuriyetin 100 yılı parası nereden alınır, kaç adet basıldı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl anısına özel olarak madeni paralar ürettiğini açıkladı. Peki, Cumhuriyetin 100 yılı parası nereden alınır, kaç adet basıldı? 100. Yıl parası kaç TL?

Anma parası, yarın (29 Ekim) dolaşıma girecek ve toplamda sadece 100 milyon adet basılarak sınırlı bir sayıda üretildi. Peki, Cumhuriyetin 100 yılı parası nereden alınır, kaç adet basıldı? 100. Yıl parası kaç TL? İşte detaylar…

100. YIL PARASI KAÇ TL?

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün cumhuriyetin 100. yılı hatırası olarak 5 TL değerinde madeni para bastığını duyurdu. Hazine Ve Maliye Bakanlığı'dan yapılan açıklamada hatıra paranın özellikleri şöyle açıklandı:

"100. yıl temalı 5 TL tedavül hatıra paranın iç göbeğinde 'Türkiye Yüzyılı' logosu kullanılmıştır. Logonun üzerinde '5' ibaresi, alt kısmında ise 'Türk Lirası' ibaresi bulunmaktadır. Dış halkada sekiz köşeli 'Selçuklu Yıldızı' motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırılmıştır. Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda '₺', sağında ise 'TC' sembolleri güvenlik unsuru olarak yer almaktadır. Altta ise basım yılı '2023' tarihi yer almaktadır. Ay ve yıldız, dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırılmıştır. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetredir."

CUMHURİYETİN 100 YILI PARASI NEREDEN ALINIR, KAÇ ADET BASILDI?

Yarın (29 Ekim) tedavüle girecek olan hatıra parası, 100 milyon adet ve bir defaya mahsus olarak basıldı. Basılan hatıra paralar 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren E-Mağaza web sitesinden ya da Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Beşiktaş mağazasından temin edilebilir.