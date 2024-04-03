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10 Kasım hangi burç? 10 Kasım doğanların burcu nedir? 10 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 10 Kasım hangi burca ait?

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Kasım 10 hangi burç? Kasım'ın 10'u hangi burç? 10 Kasım doğumluların burcu nedir? 10 Kasım doğanlar Akrep burcuna mı ait? 10 Kasım günü doğanların burcu nedir? Akrep burcu özellikleri, 10 Kasım burcu özellikleri nelerdir? 10 Kasım'da doğanların burcu ne olur? 10 Kasım hangi burca ait? 10 Kasım burcunun özellikleri nelerdir? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KAÇ TANE BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

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  • Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak
  • Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat
  • Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart
  • Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan
  • Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs
  • İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran
  • Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz
  • Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos
  • Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül
  • Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim
  • Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım
  • Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

10 KASIM HANGİ BURÇ?

10 Kasım burcu Akrep'tir. 10 Kasım günü doğanların burcu Akrep burcudur. 23 Ekim - 22 Kasım tarihleri arasında doğanların burcu Akrep burcudur. Bu bakımdan 10 Kasım günü doğum günü olanların burcu da Akrep burcu olmaktadır.

10 Kasım günü burcu : Akrep

AKREP BURCU GÜNLERİ NE ZAMAN?

23 Ekim - 22 Kasım tarihleri arasındaki günler Akrep burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Akrep burcudur:

  • 23 Ekim günü burcu : Akrep
  • 24 Ekim günü burcu : Akrep
  • 25 Ekim günü burcu : Akrep
  • 26 Ekim günü burcu : Akrep
  • 27 Ekim günü burcu : Akrep
  • 28 Ekim günü burcu : Akrep
  • 29 Ekim günü burcu : Akrep
  • 30 Ekim günü burcu : Akrep
  • 31 Ekim günü burcu : Akrep
  • 1 Kasım günü burcu : Akrep
  • 2 Kasım günü burcu : Akrep
  • 3 Kasım günü burcu : Akrep
  • 4 Kasım günü burcu : Akrep
  • 5 Kasım günü burcu : Akrep
  • 6 Kasım günü burcu : Akrep
  • 7 Kasım günü burcu : Akrep
  • 8 Kasım günü burcu : Akrep
  • 9 Kasım günü burcu : Akrep
  • 10 Kasım günü burcu : Akrep
  • 11 Kasım günü burcu : Akrep
  • 12 Kasım günü burcu : Akrep
  • 13 Kasım günü burcu : Akrep
  • 14 Kasım günü burcu : Akrep
  • 15 Kasım günü burcu : Akrep
  • 16 Kasım günü burcu : Akrep
  • 17 Kasım günü burcu : Akrep
  • 18 Kasım günü burcu : Akrep
  • 19 Kasım günü burcu : Akrep
  • 20 Kasım günü burcu : Akrep
  • 21 Kasım günü burcu : Akrep
  • 22 Kasım günü burcu : Akrep

1 Kasım hangi burç? 1 Kasım günü doğanların burcu ne? 1 Kasım burcu özellikleri nedir? 1 Kasım hangi burca aittir?Akrep burcu

AKREP BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Akrep (Latince'si Scorpio) 23 Ekim-22 Kasım tarihleri arasında doğan insanları etkisi altına alan burçtur. Babillilerin gökyüzünü daire olarak kabul edip ayırdıkları 12 parçadan birisinin adıdır. Akrep burcu ülkemizde en çok bulunan burçlardan birisidir. Akrep burcunun özelliklerine ve yıllık burç yorumlarına aşağıdan bakabilirsiniz. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Zodyak Sembolü : Akrep Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Doğum Tarihleri : 23 Ekim - 22 Kasım

Takımyıldızı : Akrep

Zodyak Elementi : Su

Zodyak Dörtlüsü : Sabit

Gezegeni : Mars Haberler.com

Zararlı Konum : Venüs

Etkili Gezegeni : Mars

AKREP BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Satürn akrepleri bu yıl disiplin, kişisel saygı ve amaç doğrultulu yaşam tarzı ile daha otoriter yapacak ve yaşamlarındaki kontrolü ele geçirmelerine olanak sağlayacaktır. 1. Kişilik evinizde üç yıl kalacak olan satürn size kişisel imajınızı değiştirmek için yeterli fırsat verecektir. Bu değişimle birlikte ilişkilerinizi yeniden tanımlamak isteseniz bile ilk başta bu ilişkilerde yarım kalmış olan işleri tamamlamalısınız. Gelecekte daha rahat hareket edebilmek ve hızlı gelişim için, eski ortaklıklarınız veya gönül ilişkilerinizdeki kırgınlıkları bir yana bırakıp işinize bakmalısınız. Kendinizi geçmiş deneyimlerinize bakarak kurban olarak nitelemeniz doğru olsa bile bu yaklaşım sizi yaşamınızda yavaşlatıyor. 2012 yılının büyük kısmını sırlarınızı açarak ve geleceğe hazırlanarak geçirmekle beraber, yaşamınızdaki stres seviyesini düşürecek pek çok kişiyle de tanışma fırsatı yakalayacaksınız. Yılın ilk yarısında ilişki ve ortaklıklarınızda basit ve direkt yaklaşımlarınızın olumlu sonuçlarını göreceksiniz. Bu yılın ikinci yarısında ise pek çok insan, olay veya fikir, sizi şimdi içinde bulunduğunuz ilişkileri canlandırmaya veya yeni biriyle macera yaşamaya teşvik edecek. Bu yıl geri çekilme hareketi gösterecek olan yönetici gezegeniniz mars, yeni iş veya maceralara atılmadan yarım kalmış işleri bitirmenizin önemini ispatlayacak. Bu gezegenin geri çekilme hareketinin 11. Gruplar evinizde oluşu, ortaklar veya arkadaşlarınız arasında kırgınlıklara neden olabilir. Bu durumlarda oluşacak güven kaybı ve yanlış anlaşılmaları sabır ve iyimserlikle aşabilirsiniz. Bunu yaparken kişisel farklılıklardan çok ortak paydalara odaklanın.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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