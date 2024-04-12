1 yılda 3 ceset çıkan evde ne oldu? Olay nerede yaşandı?

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki tatil sitesinde kötü kokuların gelmesi üzerine girilen dairede 2 erkeğin cansız bedeni bulundu. Aynı dairede geçen sene 61 yaşında bir erkek cesedi daha bulunmuştu. Peki, 1 yılda 3 ceset çıkan evde ne oldu? Olay nerede yaşandı?

OLAY NE?

Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerindeki bir tatil sitesinde meydana gelen olayda, kötü kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, daireye girdiklerinde çürümeye başlamış 2 erkek cesedi buldu.

Yapılan incelemelerde cesetlerin Avni Çetinkaya (65) ve Yalçın Dereli'ye (58) ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından cansız bedenler, otopsi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi. Kişilerin kesin ölüm sebepleri otopsiden sonra netlik kazanacak.

Öte yandan, aynı dairede 2 Nisan 2023'de kalp damar hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden İsmail Aydemir'in (61) de cansız bedeni bulunmuştu. Hayatını kaybeden Aydemir, Çetinkaya ve Dereli'nin aynı dairede hissedar oldukları öğrenildi.

OLAY NEREDE YAŞANDI?

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki tatil sitesinde kötü kokuların gelmesi üzerine girilen dairede 2 erkeğin cansız bedeni bulundu.