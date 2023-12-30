1 OCAK ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? Pazartesi günü üniversiteler resmi tatil mi, açık mı?

1 Ocak üniversiteler tatil mi? Sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrencilerin gündeminde yer almakta ve merak edilmekte. 2024 yılında bir ocak tarihi Pazartesi gününe denk gelmektedir. Bu nedenle üniversiteler, eğitim kurumları, okullar ve benzeri kurumların durumları araştırılmakta. Peki, 1 Ocak üniversiteler tatil mi? Pazartesi günü üniversiteler resmi tatil mi, açık mı?

1 OCAK ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Ocak Pazartesi günü üniversiteler yılbaşı aynı zamanda yılın ilk resmi tatili olması nedeniyle tatildir. Buna göre 1 Ocak Pazartesi günü üniversitelerde ders işlenmeyecektir ve resmi tatil olarak uygulanır.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ 2024?

2024 yılında bir ocak tarihi Pazartesi gününe denk gelmektedir. 1 Ocak Pazartesi günü yılbaşı aynı zamanda yılın ilk resmi tatili anlamına da geliyor. Türkiye genelinde birçok il ve ilçede 1 Ocak'ta öğrencilere tatil müjdesi verildi. Yılbaşı gecesinin ardından öğrenciler, 1 Ocak'ta okulların tatil olacağını öğrenmenin sevincini yaşıyor.

2024 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı : 1 Ocak 2024, Pazartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2024, Salı

İşçi Bayramı : 1 Mayıs 2024, Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2024, Pazar

Ramazan Bayramı : 1-3 Mayıs 2024 (3 gün)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024, Pazartesi

Kurban Bayramı: 10-13 Temmuz 2024 (4 gün)

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024, Cuma

Cumhuriyet Bayramı : 29 Ekim 2024, Salı