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08 Ocak 2023 Tv8 Yayın Akışı

TV Haberleri

08 Ocak 2023 Tv8 Yayın Akışı

08 Ocak 2023 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Dizi

03:30 Dizi

04:45 Gazete Magazin

05:30 Tuzak

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Bir Zamanlar Batı

13:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

15:45 Sıfırıncı Gün

20:00 Masterchef Türkiye 2022

Kaynak: InterSinema.com / TV

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