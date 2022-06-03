03 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

03 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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03 Haziran 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 İH Konyaspor
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Galatasaray - A. Hatayspor
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 A. Alanyaspor - Altay
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Y. Kayserispor - A. Demirspor
07:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:00 Kasimpaşa - G. Giresunspor
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Sezonun Golleri
11:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Galatasaray - Adanaspor
13:15 1 Yıldız 10 Gol
13:30 Sezonun Golleri
14:00 Y. Kayserispor - A. Demirspor
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Trabzonspor - Ankaraspor
17:15 1 Yıldız 10 Gol
17:30 Sezonun Golleri
18:00 İH Konyaspor
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Futbolun Şehirleri
21:00 Spor Turu
22:30 Altay - Fenerbahçe