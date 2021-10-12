Zonguldak Karadeniz Ereğli'de 'Maden Şehit Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor' Projesi için açılış etkinliği gerçekleştirildi

MADEN, ELAZIĞ (Habermetre) - Vali Tutulmaz ' Maden Şehit Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor'Projesi açılış etkinliği katıldı.

Karadeniz Ereğli'de Maden Şehit Aileleri Derneği öncülüğünde hayata geçirilen 'Maden Şehit Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor' Projesi için açılış etkinliği gerçekleştirildi. Törene katılan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz yaptığı konuşmada, "Kömür ilimizin var oluş sebebi ve çok önemli bir değerimiz. Maden şehitlerimize manevi bir borcumuz var, bakanlığımız bu projeye destek vererek maden şehitlerimizi ve değerli ailelerini ne kadar önemsediğini bir kere daha göstermiştir" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Maden Şehit Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor' Projesi açılış etkinliğine Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Maden Şehit Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Gülden Ak, Madenci Aileleri, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit yaptı.

"Çetin Yiğit teşekkür etti"

Yiğit, projenin bütçesini açıklayarak başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi "Projenin toplam bütçesinin 115 bin 800 TL. Derneğimize aktarılan ödenek ile dikiş makinelerimizi aldık ve atölyemizi kurduk. Diğer demirbaşlarımızı da temin etmeye çalışacağız. Projemizin amacı kadınlarımıza yönelik maden şehit ailelerine ekonomik destek sağlamak için destek kursları edindirmek. Projemizin onaylanmasında İçişleri Bakanlığımızın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Zonguldak Valimiz Sayın Mustafa Tutulmaz'a, Kdz. Ereğli Kaymakamımız Mehmet Yapıcı'ya, kursiyerlerimize yer tahsisi sağlayan ve destek veren Sayın Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'a, kursiyerlerimizin yemek ihtiyaçlarını karşılayan, derneğimize katkı sağlayan ERDEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral'a, yine kursiyerlerimize aylık 700 TL ödeme desteği sağlayan Zonguldak İŞKUR Müdür vekilimiz Hakkı Alkan'a, kursiyerlerimize ustalık eğiticiliği desteği veren, projemizin işbirlikçisi Halk Eğitim Müdürü Canan Ayan Müdürümüze, Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy'a, Zonguldak Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Gülden Ak'a, derneğimize destek veren GMİS Başkanı Hakan Yeşil'e ve yönetim kuruluna, Amele Birliği Başkanı Şenol Yücel ve yönetimine maden şehit aileleri adına teşekkür ederim" dedi.

"Ak, "Maddi kazanç sağlamaları için çabalıyoruz"

Zonguldak Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Gülden Ak da böylesine anlamlı bir projenin işbirlikçisi ve destekçisi oldukları için duyduğu memnuniyeti belirttiği konuşmasında, "Aslında projemizin ilk amacı kurulurken sağlık çalışanları ve kamu çalışanlarına destekleyici kişisel koruyucu kıyafetler yapmaktı. Ama inşallah yavaş yavaş buna ihtiyacımız kalmayacağını düşünerek de diğer türlü ailelere dikiş-nakış eğitimleri vererek kendilerine maddi kazanç sağlama düzeyine getirmek için çaba sarf ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Başkan Posbıyık, "üretime katılıyorlar, gelir elde ediyor ve meslek sahibi oluyorlar"

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise Madenci Ailelerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "17 maden şehidi yakını oluşturulan atölyede çanta üretimine başladı Daha sonra hem ürün çeşitliliğine gidecekler hem de kendi atölyelerini kurmayı planlıyorlar, bu çok sevindirici. Üretime katılıyorlar, gelir elde ediyor ve meslek sahibi oluyorlar. Bunlar çok önemli. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteklediği, Zonguldak Valiliği'nin, Kaymakamlığın, Belediyemizin, Halk Eğitim Merkezi'nin, İş Kur'un ve Erdemir'in bir parçası olduğu çok güzel bir proje. Kepez Cumhuriyet Halk Evleri'ni bu amaçla tahsis etmekten büyük memnuniyet duyduk. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Madenci ailesi olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu toprakların en acı kaderini onlar yaşar. Şehitlerini her zaman gönlünde, yüreğinde taşıyan bir milletin ve kömür memleketi Zonguldak'ın bir evladı olarak şehitlerimizi unutmamız asla mümkün değil. Çocuklarıma, torunlarıma hep bu bilinci verdim. Ereğli halkının da aynı duyarlılıkta ve bilinçte olduğunu biliyorum. Bu vatanın kalkınması ve gelişmesi için canını ortaya koyan maden şehitlerimizin anılarını yaşatmak sorumluluğumuzdur. Bizlere şehitlerimizin emaneti olan ailelerine sahip çıkmak temel görevimizdir. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.

"Vali Tutulmaz, "maden şehitlerimize manevi bir borcumuz var"

Vali Tutulmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, kömürün Zonguldak için var oluş sebebi ve çok değerli bir değer olduğunu belirterek, "Maden şehitlerimize manevi bir borcumuz var, bakanlığımız bu projeye destek vererek maden şehitlerimizi ve değerli ailelerini ne kadar önemsediğini bir kere daha göstermiştir. Kamu kurum ve kuruluşları madenci şehitlerimizin ailelerine yakın olmak, onlarla işbirliği yapmak konusunda da büyük bir çaba gösteriyor. . Bu sevindirici bir durum. İşbirliği kültürümüz biraz zayıftır ama burada bunu aşmışız bundan da büyük bir mutluluk duydum. Emeği geçen başta dernek başkanımız olmak üzere kurumlarımızın yetkilerine teşekkür ve tebrik ediyorum. Hizmet alan kursiyerlerimizin iyi bir şekilde kendilerini geliştirerek, daha sonra kendi işlerini kurmalarını, hem kendileri üreten konumuna gelmeleri, ülkenin refahına katkı sağlamaları hem de çalışmayı ve sosyalleşmeyi sağlamalarını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Etkinlik, Protokolün kursiyerlerin atölyedeki çalışmalarını incelemesi ve yapılan ikramların ardından sona erdi. Özge Cerrah

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