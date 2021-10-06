Yks 2. ek yerleştirme takvimi adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS 2. ek tercih tarihleri için geri sayım devam etmekte. Üniversiteye yerleşmede ilk ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından boş kalan 2 yıllık ve 4 yıllık kontenjanlarına göre 2. ek yerleştirme işlemi başlayacak. 140 puan barajı doğrultusunda adayların tercih süreci ÖSYM'nin yayınlayacağı 2. ek tercih kontenjanına göre gerçekleşecek. Bu sürecin ne zaman başlayacağını merak eden adaylar, ÖSYM başta olmak üzere yapılacak resmi açıklamalara odaklandı. Peki, YKS 2. ek tercih tarihleri ne zaman? YKS 2.ek yerleştirme ne zaman? YKS 2. ek tercih tarihleri ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

YKS 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS'de merkezi ve ek yerleştirme sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler 2'nci ek yerleştirme tarihlerine çevrildi. 2'nci ek yerleştirmelerle ilgili ilk açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr.Halis Aygün'den geldi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklamada, '2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi. YKS 2. tercihleri için takvim ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

YKS ek tercih kayıtları 4-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıtların tamamlanması ardından boş kontenjanlar belli olacak. TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarının boş kontenjanları için başvuru yapabilecek.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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