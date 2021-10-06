YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? YKS 2. ek tercih tarihleri ne zaman? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? YKS 2. ek tercih tarihleri ne zaman?

Haberler.com - Haberler | Gündem
YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? YKS 2. ek tercih tarihleri ne zaman?

YKS 2. ek tercih tarihleri için geri sayım devam etmekte. Üniversiteye yerleşmede ilk ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından boş kalan 2 yıllık ve 4 yıllık kontenjanlarına göre 2. ek yerleştirme işlemi başlayacak. 140 puan barajı doğrultusunda adayların tercih süreci ÖSYM'nin yayınlayacağı 2. ek tercih kontenjanına göre gerçekleşecek. ÖSYM başta olmak üzere yapılacak resmi açıklamalara odaklandı. Peki, YKS 2. ek tercih tarihleri ne zaman?

Yks 2. ek yerleştirme takvimi adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS 2. ek tercih tarihleri için geri sayım devam etmekte. Üniversiteye yerleşmede ilk ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından boş kalan 2 yıllık ve 4 yıllık kontenjanlarına göre 2. ek yerleştirme işlemi başlayacak. 140 puan barajı doğrultusunda adayların tercih süreci ÖSYM'nin yayınlayacağı 2. ek tercih kontenjanına göre gerçekleşecek. Bu sürecin ne zaman başlayacağını merak eden adaylar, ÖSYM başta olmak üzere yapılacak resmi açıklamalara odaklandı. Peki, YKS 2. ek tercih tarihleri ne zaman? YKS 2.ek yerleştirme ne zaman? YKS 2. ek tercih tarihleri ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

YKS 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS'de merkezi ve ek yerleştirme sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler 2'nci ek yerleştirme tarihlerine çevrildi. 2'nci ek yerleştirmelerle ilgili ilk açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr.Halis Aygün'den geldi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklamada, '2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi. YKS 2. tercihleri için takvim ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

YKS ek tercih kayıtları 4-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıtların tamamlanması ardından boş kontenjanlar belli olacak. TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarının boş kontenjanları için başvuru yapabilecek.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump İbrahim Aydemir
Magazin Pınar Deniz Bülent Ersoy Seren Serengil Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Kim Min-jae Marcao Muslera Fatih Terim Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Yaşar Kemal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? YKS 2. ek tercih tarihleri ne zaman? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 21:56:59. #1.13#