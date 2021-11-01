Yargıtay: Sigorta şirketleri kazada sakat kalanların bakıcı giderlerini karşılamalı

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi, trafik kazası sonucu ömür boyu sakat kalan ve sigorta şirketinin bakıcı masraflarını ödemediğini iddia eden davacıyı, haklı buldu. Sigorta şirketlerinin, ömür boyu bakıcı giderlerini karşılaması yönündeki kararının emsal olabileceğini belirten Avukat Muhammet Şamil Gürcü, "Bu karardan sonra kaza yapıp, ömür boyu sakat kalan kişiler eğer zaman aşımı olmadıysa sigorta şirketlerine dava açıp, tazminatı talep edebilir" dedi.

2016 yılında geçirdiği trafik kazasından sonra ömür boyu sakat kalıp, sigorta şirketinden 310 bin lira tazminat alan kişi, bu paranın içinde ömür boyu bakıcı masrafının olmadığını belirterek, yerel mahkemeye dava açtı. Yerel mahkeme bakıcı masraflarının ödenen tazminata dahil olduğunu vurgulayıp davayı reddetti. Davacı, avukatı aracılığıyla konuyu üst mahkemeye taşıdı. Dosyayı değerlendiren Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, trafik kazalarından sonra ömür boyu sakat kalan kişilere ödenen tazminatın tedavi ve maddi kayıpları kapsadığını, sigorta şirketlerinin ömür boyu bakıcı masraflarını ayrı bir kalem olarak ödemesine kanaat getirerek, davacının talebini kabul etti.

Kararın emsal olabileceğini belirten Gürcü "Bu kararla kişiler, sürekli sakatlık masrafları haricinde ömür boyu bakıcı masraflarını da sigorta şirketlerinden talep etmelerinin yolu açılmıştır. Sigorta şirketleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında geçirdiği trafik kazaları sonrası ömür boyu sakat kalan kişilere tedavi masrafları haricinde bakıcı masraflarını da vermek zorunda. Bu karardan sonra kaza yapıp, ömür boyu sakat kalan kişiler eğer zaman aşımı olmadıysa sigorta şirketlerine dava açıp, bu tazminatı talep edebilir" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet