Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı - Haberler
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Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

BAYBURT (İHA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayburt - Aşkale istikametinde seyir halindeki 08 AAJ 634 plakalı otomobil, Aşkale yakınlarında Kop tüneli mevkiinde virajı alamayarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Ağır yaralı şahıs Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılırken, 2 kişi Aşkale İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı

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