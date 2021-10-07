VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, GÜÇLÜKONAK İLÇEMİZE BAĞLI KÖY VE MAHALLE MUHTARLARIYLA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Güçlükonak İlçemize bağlı Köy ve Mahalle Muhtarlarıyla Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığında Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Güçlükonak Kaymakamı Mehmet Göze, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Taş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tahir Başkonuş, Fındık Belde Belediye Başkanı Abdulselam İmre, İl Genel Meclis Üyesi Şükrü Kayran, Köy ve Mahalle Muhtarları katıldı.

Muhtarların sorun, tespit ve taleplerini dile getirdiği toplantıda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kamu hizmet alanlarında yatırımların, çalışma ve faaliyetlerin devam edeceğini ifade eden Vali Pehlivan, pandemi döneminde de tedbir kurallarına uygun şekilde İlçe ziyaretlerinde Muhtar toplantılarını sürdürdüklerini, Muhtarlarımız ile mütemadiyen bir araya gelip istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

İlimiz genelinde tamamlanan ve devam eden yatırım ve faaliyetler hakkında bilgiler veren Vali Pehlivan, Pandemi ile mücadele kapsamında İlimiz genelinde aşılama çalışmaları ile takip, denetim ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğinin de altını çizdi; bu süreçte Muhtarlarımıza da önemli görevler düştüğünü belirtti, muhtarlarımızın ilçede devam eden aşılama çalışmalarını birebir yakından takip etmelerini istedi, pandemi sürecindeki katkılarından dolayı teşekkür etti, görevlerinde başarılar diledi.

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