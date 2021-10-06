Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? Türkiye - Norveç maçı şifresiz mi? CANLI İzle!
Dünya Kupası Elemeleri'nde hedefine ulaşmak isteyen Türkiye - Norveç bugün karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası Elemeleri'nde haftanın en önemli maçlarından biri olan Türkiye - Norveç maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, nerede oynanacak, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecanla beklenen müsabakada Türkiye - Norveç karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Türkiye - Norveç maçı şifresiz mi? Türkiye - Norveç maçı hakemi kim? Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak sorularının yanıtları araştırıldı.
Türkiye - Norveç karşılaşması, Dünya Kupası Elemeleri maçı, 08-10-2021 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.
Türkiye - Norveç maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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Karşılaşma; İstanbul'da, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
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