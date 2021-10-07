Trabzon'da öğrenci servisiyle kamyonetin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı - Haberler
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Trabzon'da öğrenci servisiyle kamyonetin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

AA / Gazi Nogay - Haberler | Güncel
Trabzon'da öğrenci servisiyle kamyonetin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 öğrenci yaralandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 öğrenci yaralandı.

Büyükliman Mahallesi'ndeki kavşakta, Mehmet K'nin kullandığı 61 S 3834 plakalı öğrenci servisi ile Serkan Ç. yönetimindeki 61 K 5751 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada serviste bulunan 11 öğrenci hafif yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulanslarla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi ile Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

AA / Gazi Nogay - Son Dakika Haberleri
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