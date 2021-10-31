TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştı

AA / İsmail Özkaracan - Haberler | Güncel

TOGG tarafından paylaşılan video TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştıTürkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter hesabından yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili yeni görüntü paylaşıldı.

Togg tarafından paylaşılan video TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter hesabından yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili yeni görüntü paylaşıldı.

Görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştı

TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştı

TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştı

AA / İsmail Özkaracan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title