TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştı
AA / İsmail Özkaracan - Haberler | Güncel
TOGG tarafından paylaşılan video TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştıTürkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter hesabından yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili yeni görüntü paylaşıldı.
Togg tarafından paylaşılan video TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter hesabından yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili yeni görüntü paylaşıldı.
Görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor." ifadelerine yer verildi.