TBMM Başkanı Şentop, İtalya'dan ayrıldı
AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ndeki (P20) temaslarını tamamlayarak Roma'dan ayrıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ndeki (P20) temaslarını tamamlayarak Roma'dan ayrıldı.
Şentop'u, başkent Roma'nın Ciampino havaalanında Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve büyükelçilik mensupları uğurladı.
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak akşam yerel saatle 19.15'te yurda dönmek üzere Roma'dan ayrıldı.