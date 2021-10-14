Talas Belediyesi'nin mera hassasiyeti

Talas Belediyesi tarafından ilçe kırsalındaki mera alanlarına mera otu ekimi yapılıyor. Böylece boş araziler hayvanlar için otlak alanı olurken aynı zamanda doğal mesire alanı haline de getirilmiş oluyor.

Kırsal mahallelere yönelik çalışmalarına ara vermeden devam eden Talas Belediyesi, şimdi de bir sonraki bahar mevsimine hazırlık yapıyor. Gelecek bahar için mera alanlarını yeşillendirme faaliyetlerinin yapıldığı söz konusu çalışmalar, Alaybeyli ve Örencik Mahalleleri başta olmak üzere kırsal mahallelerin genelinde yürütülüyor.

Faaliyet kapsamında 250 bin metrekare alana mera otu ekimi gerçekleştirilirken çalışmayla boş araziler otlak alanlara dönüştürülüp doğal mesire alanları ortaya çıkartılıyor. - KAYSERİ