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Son dakika haber... Facebook ve Instagram'daki kesinti nedeniyle ticari kayba uğrayanlar dava açabilecek

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Facebook ve Instagram'daki kesinti nedeniyle ticari kayba uğrayanlar dava açabilecek

Son dakika haber: Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta yaşanan kesinti nedeniyle ticari kayba uğradığını iddia eden kişi ve kurumların dava açabileceğini, bu süreçte tebligatları temsilcilik vasıtasıyla gerçekleştirebileceklerini bildirdi.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta yaşanan kesinti nedeniyle ticari kayba uğradığını iddia eden kişi ve kurumların dava açabileceğini, bu süreçte tebligatları temsilcilik vasıtasıyla gerçekleştirebileceklerini bildirdi.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın kullanıcılarına uzun bir süre hizmet veremediğini anımsatarak, bu platformların ticari amaçla da oldukça sık kullanıldığına işaret etti.

Tacirler, işletme sahipleri ve ticari maksatlı içerik üreticilerin, platformlarla yaptıkları sözleşmeler kapsamında yayınladıkları reklamlar vasıtasıyla ticari gelir elde ettiklerini, dolayısıyla kesinti süresince zarara uğradıklarını aktaran Ergün, şunları kaydetti:

"Bu durumda yaşanılan bu gelir kaybının nasıl tazmin edileceği sorusu akıllara geliyor. 5651 sayılı internete ilişkin temel düzenlemelerin yapıldığı yasa da yapılan son değişiklikle Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının; yetkili en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemesi ve bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer vermesi zorunlu hale getirildi.

Facebook ve Instagram da Türkiye temsilcilerini belirledi. Yasada açıkça belirtildiği üzere bu temsilciler, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğini yerine getirmek zorunda. Dolayısıyla ticari kayba uğradığını iddia eden kişi ve kurumlar, açacakları davalarda Facebook ve Instagram şirketlerini taraf olarak gösterip; dava süresince tebligatları temsilcilik vasıtasıyla gerçekleştirebilir."

Ergün, davanın görülmesinde hangi ülke hukukunun uygulanacağına dair çeşitli ülkelerde yerel mahkemelerin yetkili olacağı hususunda kararlar verildiğini ifade ederek, birçok ülkenin kendi mahkemelerinde kendi hukuklarına göre yaptığı yargılamalarla Facebook'u tazminat ödemeye mahkum ettiğini dile getirdi.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Son Dakika Haberleri
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