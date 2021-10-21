Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, operasyon öncesi evinden otomobiliyle ayrıldığı belirlenen şüpheliyi takibe aldı.

Ekiplerin ihtarına uymayarak kaçan M.A, aracıyla elektrik trafosuna çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, yakalandı.

Şüphelinin ev ve otomobilindeki aramada 2 kilo 619 gram esrar, 46,18 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title