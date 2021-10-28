Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, Cumhuriyet... - Haberler
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Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, Cumhuriyet...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerinde eylem yapabilecekleri değerlendirilen 33 yabancı uyruklu şahıstan 28'ini düzenlediği...

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekipleri, çatışma bölgelerindeki Deaş terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerinde eylem yapabilecekleri değerlendirilen 33 yabancı uyruklu şahıstan 28'ini düzenlediği operasyonla yakaladı

Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, Cumhuriyet...

Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, Cumhuriyet...

Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, Cumhuriyet...

Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, Cumhuriyet...
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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