Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı - Haberler
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Hazreti Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı

AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri
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