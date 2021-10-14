Sağlık Ocakları test yapıyor mu? Sağlık Ocaklarında PCR testi yapılıyor mu? Sağlık Ocaklarında korona testi yapılır mı? - Haberler
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Sağlık Ocakları test yapıyor mu? Sağlık Ocaklarında PCR testi yapılıyor mu? Sağlık Ocaklarında korona testi yapılır mı?

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Sağlık Ocakları test yapıyor mu? Sağlık Ocaklarında PCR testi yapılıyor mu? Sağlık Ocaklarında korona testi yapılır mı?

Koronavirüs şüphesiyle test yaptırmak isteyen vatandaşlarımız sağlık ocaklarında test olup olmadığını merak ediyor. Peki, Sağlık Ocakları test yapıyor mu? Sağlık Ocaklarında PCR testi yapılıyor mu? Sağlık Ocaklarında korona testi yapılır mı?

Koronavirüs testi yaptırmak için harekete geçmek isteyen vatandaşlar, evlerinin yakınında bulunan sağlık ocağı olarak Aile Hekimlikleri aracılığıyla bu işlemlerin yapılıp yapılamayacağını araştırmakta. Peki, Sağlık Ocakları test yapıyor mu? Sağlık Ocaklarında Pcr testi yapılıyor mu? Sağlık Ocaklarında korona testi yapılır mı? İşte detaylar haberimizde...

SAĞLIK OCAKLARI TEST YAPIYOR MU?

Koronavirüs testi bazı hastanelerde yapılmaktadır. Bu hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen testlere sahiptir.

Eski adıyla Sağlık Ocakları olarak bilinen Aile Sağlığı Merkezleri ise bu test kitlerine sahip olup olmamaları durumuna göre işlem yapabilmektedir. Dolayısıyla en doğru bilgi, gidilmek istenen Aile Sağlığı Merkezi aranarak alınabilir.

PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

PCR testleri burun ve boğaza ucu pamuklu bir ince çubuk sokularak yapılıyor. Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir. Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde PCR testi için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygundur.

Ancak ilerleyen dönemde havayollarından örnek alınmalıdır. Çünkü hastalığın ilerleyen aşamalarında boğaz ya da burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabilir. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulmaktadır ve bu örnek laboratuvarda test kartuşuna aktarılmaktadır. Bu aşamadan sonra örnek otomatik olarak filtre edilmektedir.

Daha sonra ultrasonik dalgalarla virüsün DNA'sı salınır. Bu aşamada PCR ajanlarıyla DNA molekülleri karışır. Sonrasında reaksiyon tüpünde gerçek zamanlı çoğalma ve tanımlama yapılır. Ve sonrasında da sonuç aşamasına gelinir. PCR; 94°C-98 °C aralığında gerçekleştirilen denatürasyon yani yüksek ısıya maruz kalan DNA'nın iki zincirinin ayrılması, 37 °C-65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama yani sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya bağlanması (hibridizasyon) ve 72 °C'de gerçekleştirilen uzama aşamaları olmak üzere 3 aşamadan meydana gelir.

Test bu aşamaların belirli bir döngüde ve sayıda tekrarlanması ile gerçekleştirilmektedir. PCR testlerinde iki tür uygulama vardır. Bunlar gerçek zamanlı PCR yani real time PCR ve hızlı sonuç veren PCR'dir. Gerçek zamanlı PCR sonucu 1-3 saat içinde çıkarken, hızlı sonuçlu olanlarda 15 dakikadan 1,5 saate kadar sürede sonuç alınabilir.

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Haber: Sağlık Ocakları test yapıyor mu? Sağlık Ocaklarında PCR testi yapılıyor mu? Sağlık Ocaklarında korona testi yapılır mı? - Haberler
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