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Polislik Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Polislik Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM sözlü mülakat sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 27.Dönem POMEM mülakatlarının sonuçları için geri sayılıyor. Toplamda 8 bin aday asıl olarak alınacak. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte 2021? Polislik Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polislik Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Pomem sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sözlü mülakat sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 27.Dönem POMEM mülakatlarının sonuçları için geri sayılıyor. Toplamda 8 bin aday asıl olarak alınacak. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte 2021? Polislik Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

POLİSLİK POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. POMEM sonuçlarının Ekim ayının sonuna kadar açıklanacağı tahmin ediliyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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