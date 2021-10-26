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OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenden alev aldı.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenden alev aldı. Yanan otomobil olay yerindeki vatandaşlar tarafından telefon kamerasına kaydedildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Alanya'nın Cikcilli mahallesinde meydana geldi. Park halindeki 07 NTV 41 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiyenin müdahalesiyla alevler söndürüldü. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası otomobil tamamı küle döndü.

OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ
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