Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde motosiklet sürücüsü yaralandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kandıra Sapağı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan Ömer Y. yönetimindeki 41 DY 221 Renault marka otomobil ile Mehmet Güven yönetimindeki 41 TN 394 plakalı motosiklet ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletle seyir halinde olan Mehmet G., yere savruldu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Şile otobanında inanılmaz kaza! Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anlar kamerada

Şile otobanında inanılmaz kaza! Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anlar kamerada

 Belediye başkanının arabası kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Belediye başkanının arabası kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

 Karşıya geçmek isterken kamyonun altında kalan kadının hayatını kaybettiği anlar kamerada

Karşıya geçmek isterken kamyonun altında kalan kadının hayatını kaybettiği anlar kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title