İlkadım'dan okullar yerleşkesine 4 dönümlük açık otopark

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi, Kalkancı Mahallesi'nde bulunan Okullar bölgesinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak ve öğrencilerin güvenli bir şekilde servis araçlarına binebilmesi için 4 dönümlük alana otopark yapımı çalışmalarına başladı.

Kalkancı Mahallesi'nde 4 dönümlük bir alanda yapılacak açık otopark çalışmasını İlkadım Eğitim Derneği Başkanı ve Karasamsun Mahalle Muhtarı Hüseyin Yıldırım ile birlikte inceleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Samsun şehir içi maalesef oldukça yoğun. Kent merkezimizden uzakta Kalkancı Mahallesi'nde okullar bölgemiz var. Burada trafik yoğunluğu oluşuyor. 4 dönüm arazi üzerinde otopark alanı olarak düşündüğümüz ilerisinde ihtiyaç halinde katlı otopark imar yapısına geçmesinde imkan verecek proje geliştirdik. Okullar bölgesi alanında uygulanacağımız otopark projemiz bu alandaki trafik yoğunluğu ve gelişi güzel park sorunu giderilirken, şehir halkının doğrudan yararlanabileceği yeşille iç içe bir yaşam alanıyla her kesime yönelik hizmet alanlarımız genişleyerek devam edecek" dedi. - SAMSUN