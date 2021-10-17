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Mersin'de sazlıkta çıkan yangın söndürüldü

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de sazlıkta çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde sazlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde sazlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şahin Mahallesi'ndeki sazlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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