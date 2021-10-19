Altın ve döviz kurlarının seyrini değiştirmesi beklenen Merkez Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağı merak edilmekte. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman 2021? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN, FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası toplantısı 21 Ekim 2021 Perşembe günü yapılacak. Toplantının hemen ardından faiz kararı da duyurulacak. Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

BU YIL FAİZ KARARLARI NELER OLMUŞTU?

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekildi.

Ekim ayındaki karar ise 21 Ekim 2021 Perşembe günü duyurulacak.

MERKEZ BANKASI'NDA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Geçtiğimiz günlerde ataması gerçekleştirilen MB Başkan Yardımcısı Taha Çakmak ile PPK Üyesi Yusuf Tuna da toplantılarda yerini alacak.

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDAN HANGİ KARAR ÇIKMIŞTI?

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdüğü kaydedildi.

Duyuruda, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtildi.

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