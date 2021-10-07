Masterchef Türkiye 86. bölüm fragmanı izle! 7 Ekim Masterchef Türkiye 2021 yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Masterchef Türkiye 87. bölüm fragmanı izle! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan başarılı TV programı Masterchef Türkiye izleyenleri heyecan dolu dakikalar ve harika yemekler bekliyor. Yeni sezonda ekranlara yeni kadrosuyla gelen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 7 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak!

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masterchef Türkiye'nin 7 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak olan 86. bölümünde dış çekim gerçekleşecek. Erzurum'da gerçekleşecek olan yeni bölümde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de konuk olacağı bölümde Merve Özbey ve Acun Ilıcalı'da programda yer alacak. Dış çekimde konukların vereceği puanlamayla birlikte haftanın 3. Takım oyunu oynanacak. Kaybeden takımın belli olmasının ardından kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununun ardından haftanın son iki eleme adayı belli olacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye yeni bölümüyle 7 Ekim Perşembe akşamı 20.00'de TV8'de.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON BÖLÜM İZLE!

MASTERCHEF TÜRKİYE 86. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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