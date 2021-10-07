Manisa'da devrilen süt tankerinin sürücüsü ağır yaralandı
AA / Fatih Tıpırtın - Haberler | Güncel
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde devrilen süt tankerinin sürücüsü ağır yaralandı.
BALIKESİR (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde devrilen süt tankerinin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.G.'nin (51) kullandığı 16 SG 761 plakalı süt tankeri, Akhisar- Balıkesir yolunun Firdanlar Mahallesi Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
AA / Fatih Tıpırtın - Son Dakika Haberleri