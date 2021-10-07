Manisa'da devrilen süt tankerinin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
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Manisa'da devrilen süt tankerinin sürücüsü ağır yaralandı

AA / Fatih Tıpırtın - Haberler | Güncel
Manisa'da devrilen süt tankerinin sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde devrilen süt tankerinin sürücüsü ağır yaralandı.

BALIKESİR (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde devrilen süt tankerinin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.G.'nin (51) kullandığı 16 SG 761 plakalı süt tankeri, Akhisar- Balıkesir yolunun Firdanlar Mahallesi Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Manisa'da devrilen süt tankerinin sürücüsü ağır yaralandı

AA / Fatih Tıpırtın - Son Dakika Haberleri
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