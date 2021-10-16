Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 537 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 357 bin 167 testte 28 bin 537 vaka tespit edildi. 212 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 611 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 357 bin 167 testte 28 bin 537 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 212 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 611 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri