Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde batan 9 teknede 50 kişi öldü, 72 kişi kayıp - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde batan 9 teknede 50 kişi öldü, 72 kişi kayıp

AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde batan 9 teknede 50 kişi öldü, 72 kişi kayıp

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kongo Nehri'nde, Bumba bölgesi yakınlarında 9 motorlu teknenin batması sonucunda 50 kişinin hayatını kaybettiği, 72 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kongo Nehri'nde, Bumba bölgesi yakınlarında 9 motorlu teknenin batması sonucunda 50 kişinin hayatını kaybettiği, 72 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Ulusal basındaki haberler e göre, Kongo Nehri'nde Tshopo bölgesinden Bumba bölgesine giden ve yaklaşık 150 yolcu taşıyan motorlu tekne konvoyu battı.

Kazada 50 yolcu hayatını kaybetti, 30 yolcu kurtarıldı, 72 yolcunun ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Batan teknelerin kapasitesinin üzerinde yolcu ve yük aldığı, teknedeki kişilerin çoğunun Bumba'ya dönen tüccarlardan oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde gerçekleşen kazalara, teknelerin bakımsız olması ve kapasitelerinin üstünde yolcu ve yük almaları sebep oluyor.

Kongo'da yeterli asfalt yolun bulunmaması sebebiyle ulaşım için genellikle göller ve nehirler kullanılıyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Deniz Akkaya Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Ali Koç Ersun Yanal Serdar Aziz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde batan 9 teknede 50 kişi öldü, 72 kişi kayıp - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 00:19:18. #1.17#