Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde batan 9 teknede 50 kişi öldü, 72 kişi kayıp

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kongo Nehri'nde, Bumba bölgesi yakınlarında 9 motorlu teknenin batması sonucunda 50 kişinin hayatını kaybettiği, 72 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Ulusal basındaki haberler e göre, Kongo Nehri'nde Tshopo bölgesinden Bumba bölgesine giden ve yaklaşık 150 yolcu taşıyan motorlu tekne konvoyu battı.

Kazada 50 yolcu hayatını kaybetti, 30 yolcu kurtarıldı, 72 yolcunun ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Batan teknelerin kapasitesinin üzerinde yolcu ve yük aldığı, teknedeki kişilerin çoğunun Bumba'ya dönen tüccarlardan oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde gerçekleşen kazalara, teknelerin bakımsız olması ve kapasitelerinin üstünde yolcu ve yük almaları sebep oluyor.

Kongo'da yeterli asfalt yolun bulunmaması sebebiyle ulaşım için genellikle göller ve nehirler kullanılıyor.