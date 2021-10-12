Kolombiya'da paraşütü açılmayan asker yere çakıldı, o anlar kameraya yansıdı - Haberler
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Kolombiya'da paraşütü açılmayan asker yere çakıldı, o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kolombiya'da eğitim sırasında helikopterden atlayan askerin paraşütü açılmazken, yere çakılan askerin kazadan sağ kurtulduğu aktarıldı.

Kolombiya'da eğitim sırasında helikopterden atlayan askerin paraşütü açılmazken, yere çakılan askerin kazadan sağ kurtulduğu aktarıldı. Askerin yere çakıldığı anlar ise anbean kaydedildi.

Kolombiya'nın Tolima eyaletinde yer alan Melgar'da bulunan Askeri Paraşütle Atlama Okulu'ndaki eğitim sırasında helikopterden atlayan Luis Alfonso Garces Vila isimli asker, paraşütü açılmayınca metrelerce yüksekten yere çakıldı. Geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan eğitim kazasının ardından Luis'in, Tolemaida Hava Üssü'ne 45 dakika uzaklıktaki Girardot'taki bir sağlık merkezine ardından başkent Bogota'daki askeri hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Kolombiya basınında yer alan haberler de, Luis'in kazadan sağ kurtulduğu, sağ bacağının kırıldığı ve vücudunun bazı bölgelerinde ezilme meydana geldiği ifade edildi. Haberler de ayrıca, Luis'in yere çakılmadan önce yedek paraşütünü açtığı ve bu sayede hayatta kaldığı öne sürüldü.

Ordu tarafından ise, paraşütün neden açılmadığı konusunda bir iç soruşturma başlatıldığı bildirildi. Luis'in yere çakıldığı anlar ise anbean bölgedeki askerler tarafından kaydedildi.

(Serkan Bayar/İHA)

Kolombiya'da paraşütü açılmayan asker yere çakıldı, o anlar kameraya yansıdı

Kolombiya'da paraşütü açılmayan asker yere çakıldı, o anlar kameraya yansıdı

Kolombiya'da paraşütü açılmayan asker yere çakıldı, o anlar kameraya yansıdı

Kolombiya'da paraşütü açılmayan asker yere çakıldı, o anlar kameraya yansıdı
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Haber: Kolombiya'da paraşütü açılmayan asker yere çakıldı, o anlar kameraya yansıdı - Haberler
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