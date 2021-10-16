Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu: 6 işletmeci gözaltına alındı - Haberler
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Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu: 6 işletmeci gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu: 6 işletmeci gözaltına alındı

Kocaeli'de 6 iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak tütün, dolu ve boş makaronlarla yakalanan 6 iş yeri sahibini gözaltına adı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de 6 iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak tütün, dolu ve boş makaronlarla yakalanan 6 iş yeri sahibini gözaltına adı.

Kocaeli'de kaçak tütün ticareti yapıldığı tespit edilen 6 iş yerine, polis ekiplerince operasyon düzenlendi. İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde bulunan 6 iş yerine yapılan aramalarda 23 kilo kıyılmış tütün, 10 kilo nargile tütünü, 22 bin 200 adet içi tütün dolu makaron, 55 bin 200 adet gümrük kaçağı boş makaron, bir adet makaron dolum makinesi ve bir adet kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili 6 iş yeri sahibi ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - KOCAELİ

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