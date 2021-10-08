Kız arkadaşıyla buluşmak için geldiği Erzurum'da başka bir kadını gasbetti - Haberler
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Kız arkadaşıyla buluşmak için geldiği Erzurum'da başka bir kadını gasbetti

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Kız arkadaşıyla buluşmak için geldiği Erzurum'da başka bir kadını gasbetti

Kız arkadaşıyla buluşmak için Isparta'dan Erzurum'a gelen kişi, başka bir kadını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı.

ISPARTA (AA) - Kız arkadaşıyla buluşmak için Isparta'dan Erzurum'a gelen kişi, başka bir kadını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Seda A'nın Palandöken ilçesinde maskeli bir kişi tarafından gaspa uğradığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarının 55 saatlik kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği şüpheli Osman C'nin gasbettiği çantayı olay yerine yakın bir noktaya attığını tespit etti.

Isparta'da üniversite öğrencisi olan ve Erzurum'a ise kız arkadaşını görmek için gelen Osman C, operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Nitelikli yağma" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, şahsın içinde para ve ziynet eşyası olduğu düşüncesiyle gasbettiği çantanın da boş olduğu öğrenildi.

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kız arkadaşıyla buluşmak için geldiği Erzurum'da başka bir kadını gasbetti - Haberler
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