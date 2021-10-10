Kayseri'den kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'den kısa kısa

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'den kısa kısa

Türkiye'nin önemli kabak çekirdeği üretim merkezlerinden Kayseri'de kabak çekirdeği hasadı devam ediyor.

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kabak çekirdeği üretim merkezlerinden Kayseri'de kabak çekirdeği hasadı devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilip Tomarza Kaymakamlığı tarafından koordine edilen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tomarza Kaymakamlığı, Tomarza Belediye Başkanlığı, Tomarza Kabak Çekirdeği Üreticileri Birliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen "Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma-Tuzlama-Paketleme Tesisi Projesi" çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'de çerezlik kabak çekirdeği üretiminin yüzde 29,59'unu karşılayan Tomarza ilçesinde hasat başlarken, çiftçiler ilçede tohumluklarını kendileri üreterek kullanıyor.

Türkiye genelinde geçen yıl 763 bin dekar alanda 57 bin ton kabak çekirdeği üretilirken, Kayseri'de ise 358 bin dekar alanda yaklaşık 17 bin ton kabak çekirdeği üretimi yapıldı.

Memduh Büyükkılıç, dijital ticaret projesi e-38'in ürünlerini inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "150. Yılda 150 Proje" kapsamında hayata geçirilen dijital platformda satılan ürünlerin bulunduğu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) ihtisas merkezinde incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, e-ticaret platformu e-38'in Kayseri'nin güzelliklerini tanıtmak için güzel bir fırsat olduğunu belirtti.

Hem tüketiciler hem de satıcılar için avantajlı olan e-ticaret ortamının her geçen gün öneminin arttığını vurgulayan Büyükkılıç, sitede hem kentin tanıtımının yapıldığını, hem de geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarıldığını kaydetti.

Talas Bulvarı ile Komando Caddesi'ne yeni bağlantı yolu yapılıyor

Melikgazi Belediyesi, mevcut yolları düzenlerken ihtiyaç duyulan yerlerde de yeni yollar açmaya devam ediyor.

Talas Bulvarı ile Komando Caddesi arası yeni bağlantı yolunu yaptıklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlar için ilçede alt ve üst yapı sorunlarını çözmek adına çaba gösterdiklerini belirtti.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Demet Özdemir Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ozan Tufan Ferdi Kadıoğlu Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 12:26:47. #1.12#