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Kavak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Kavak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Kavak ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Kavak ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki Tirit Evi'nde gerçekleştirilen istişare toplantısında ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Ömer Saygılı, burada yaptığı konuşmada, vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gören muhtarların, kamu hizmetinin mahallelere ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Muhtarlar Günü'nün ilan edilmesinin muhtarlara verilen önemin göstergesi olduğuna işaret eden Saygılı, "1829 yılından bu zamana kamu yönetimi anlayışını taşıyarak sevinçte ve hüzünde halkımızın her zaman yanında ve hizmetinde olan muhtarlarımız bulunduğu mahallede devletimizin tüm kurumlarını temsil eder. Bu vesileyle gerek millet ve gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunar, başarı ve esenlikler dileğimle 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutlarım." diye konuştu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Kayhan, burada yaptığı konuşmada, 19 Ekim'in Muhtarlar Günü ilan edilmesinden duydukları memnuniyeti belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.

Kaymakam Saygılı ve Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, günün anısına tüm muhtarlar adına Muhtarlar Derneği Başkanı Kayhan'a plaket verdi.

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri
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