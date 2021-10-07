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Kamerun'da ilk Türkçe kursu açıldı

AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Türkiye Maarif Vakfı, Kamerun'un başkenti Yaounde'de ülkenin ilk Türkçe kursunu açtı.

Türkiye Maarif Vakfı, Kamerun'un başkenti Yaounde'de ülkenin ilk Türkçe kursunu açtı.

Türkiye Maarif Vakfı ve Yaounde II üniversitesi arasında imzalanan eğitimde iş birliği protokolüyle üniversite bünyesinde Türkiye Araştırmaları Merkezi açıldı.

Merkez çatısı altında yürütülen Türkçe derslerine 36 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisinin kayıt yaptırmasıyla eğitim başladı.

Öğrenciler, 12 hafta sürecek kursta A1.1 seviyesinde 78 saat Türkçe dersi alacak.

Merkez başta Türkçe öğrenimi olmak üzere çeşitli alanlarda çalışmalar yürütecek.

Türkiye Maarif Vakfı Türkçe Okutmanı Fatma Hoşça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yaunde II Üniversitesinde 27 Eylül itibarıyla Türkçe derslerine başladıklarını belirterek, "Bu dersler bizim için çok önemli çünkü Kamerun'da ilk defa bir üniversitede Türkçe dersi başlamış oldu." dedi.

Türkiye Araştırmaları Merkezinin birçok alanda hizmet vereceğini ifade eden Hoşça, "Amacımız Türkiye'yi, Türk dilini, tarihini ve kültürünü tanıtmak, Türkçeyi sevdirmek ve yaygınlaştırmak." dedi.

Hoşça, Kamerunlu öğrencilerin Türkiye'ye eğitim almaya gittiklerinde hazırlık okumadan doğrudan eğitimlerine başlamasını hedeflediklerini söyledi.

Yaunde II Üniversitesinin Siyaset Bilimi Bölümünde yüksek lisans yaptığını belirten Türkçe kursunun ilk öğrencilerinden Ali Ahmet Salih ise Türkçeyi, Türkiye'yi çok sevdiği için kursa kayıt yaptırdığını dile getirdi.

Türkçenin çok önemli bir dil olduğunun altını çizen bir diğer öğrenci Ahmed Marsusi ise Türkçeyi öğrenmekten mutluluk duyduğunu, eğitim hayatına Türkiye'de devem etmek istediğini söyledi.

Kamerun'da ilk Türkçe kursu açıldı

Kamerun'da ilk Türkçe kursu açıldı

Kamerun'da ilk Türkçe kursu açıldı

Kamerun'da ilk Türkçe kursu açıldı
AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri
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