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Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, yolda çatlaklar oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, yolda çatlaklar oluştu

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir inşaat alanındaki istinat duvarında yaşanan çökme nedeniyle çevresindeki yolda çatlaklar oluştu.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir inşaat alanındaki istinat duvarında yaşanan çökme nedeniyle çevresindeki yolda çatlaklar oluştu. Mahalleli panik yaşarken, yol zabıta ekipleri tarafından şerit çekilerek önlem alındı.

Olay, dün gece 02.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Darıverdi Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki inşaat alanındaki istinat duvarında henüz bilinmeyen bir sebeple çökme yaşandı. İstinat duvarında yaşanan çökme nedeniyle çevresindeki yolda çatlaklar oluştu. Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle uyanan mahalleli panik yaşayarak durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler inşaat alanının çevresindeki binalarda hasar oluşmaması nedeniyle vatandaşların evlerine girmesine müsaade ederken, yoldaki çatlak nedeniyle ise şerit çekilerek önlem alındı. Yolda alınan önlem nedeniyle bir araç ise park halinde olduğu bölgede adeta mahsur kaldı. Gün içerisinde ise ekipler alanda incelemelerde bulunurken, inşaat alanında güçlendirme çalışmasının yapıldığı görüldü.

"Çocuklar korkudan uyuyamadı. Dün gece burada sabahladık"

Dün gece yaşanan olayı anlatan bir vatandaş, "Dün gece 01.00 ile 02.00 arasında evde uyuyorduk. Sese uyandık, bir baktık burası yıkılmış. Çok hissettik, çocuklar korkudan uyuyamadı. Dün gece burada sabahladık. Bu gün gelip burayı yaptılar, başka bir şey yapmadılar. Burayı duvar örmedikleri için yıkıldı. O araç burası yıkıldığı için oradan çıkamıyor" dedi. - İSTANBUL

Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, yolda çatlaklar oluştu

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