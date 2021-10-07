Kadayıf dolması nasıl yapılır? En güzel Kadayıf dolması tarifi! Kadayıf dolması malzemeleri nelerdir? - Haberler
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Kadayıf dolması nasıl yapılır? En güzel Kadayıf dolması tarifi! Kadayıf dolması malzemeleri nelerdir?

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Kadayıf dolması nasıl yapılır? En güzel Kadayıf dolması tarifi! Kadayıf dolması malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kadayıf dolması hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kadayıf dolması hazırlamak için araştırma yapmaya başladı. Peki, Kadayıf dolması yapılır? Kadayıf dolması malzemeleri nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Kadayıf dolması tarifi oldu. Peki en güzel Kadayıf dolması yemek tarifi nasıldır? Kadayıf dolması nasıl yapılır? Kadayıf dolması için gerekli malzemeler nelerdir?

KADAYIF DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

  • 400 gram tel kadayıf
  • 200 gram ceviz içi ( her bir dolma için 1 yemek kaşığı)
  • 5 adet yumurta
  • Şerbeti için:
  • 750 gram toz şeker
  • 500 ml. su
  • 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Kızartmak için gerekli malzemeler; Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2,5 su bardağı Ayçiçek yağı

KADAYIF DOLMASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

  • Tatlının şerbeti için; toz şeker ve suyu derin bir karıştırma kabına alın. Toz şeker eriyene kadar karıştırdığınız şerbet karışımını ocağa alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın.
  • Yaklaşık 15-20 dakika kadar kaynayan ve kıvam alan şerbete limon suyu ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Soğuması için cam bir kaseye alıp bir kenarda bekletin.
  • Oldukça taze olan tel kadayıfları küçük parçalara ayırmadan elinizle hafif bir şekilde açın.
  • Havalandırdığınız ve tel tel açtığınız tel kadayıfları yumurta büyüklüğünde öbeklere ayırın.
  • Mutfak tezgahı üzerinde dikdörtgen bir yufka gibi ince bir kat halinde tel tel açtığınız kadayıfın orta kısmına iri parçalar halinde ceviz içi yerleştirin. Kenar kısımlarını içe doğru katladıktan sonra rulo şeklinde sarın.
  • Kadayıflar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Yumurtaları geniş bir kasede çırpın.
  • Ayçiçek yağını derin bir tencereye alın ve kısık ateşte kızdırın. Hazırladığınız kadayıf dolmalarını tek tek çırpılmış yumurtaya buladıktan sonra kızmaya başlayan yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın.
  • Kızaran tatlıları bir kevgir yardımıyla aldıktan sonra soğumuş olan şerbetin içine bırakın. Şerbetini içmesi için kısa bir süre şerbet karışımında bekleyen tatlıları sevdiklerinizle paylaşın.
  • Kadayıf Dolması Tarifinin Servis Önerisi
  • Damak tadınıza göre tatlıyı, kaymak ya da dondurma ilavesiyle de servis edebilirsiniz.

Kadayıf Dolması Tarifinin Pişirme Önerisi

Erzurum'da tatlı yapımında kullanılan çırpılmış yumurtalara süt eklenmiyor ancak arzuya göre siz süt katabilir, tatlıları sonrasında kızartabilirsiniz.

Dolma şeklinde hazırladığınız kadayıfları, ağzı kapalı bir kapta uzun süre buzdolabında saklayabilir, arzu ettiğiniz zaman yumurta sarısına bulayıp kızartabilirsiniz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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