İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon lira para cezası - Haberler
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon lira para cezası

AA - Haberler | Güncel

İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira para cezası uygulandı.

KOCAELİ (AA) - İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira para cezası uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri İzmit Körfezi'nde Çevre ve Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı çevre kontrol deniz botlarıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde bir limanda "Panama" bandıralı kuru yük gemisinin kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, liman çevresinde önlem alarak geminin etrafına güvenlik bariyeri ve sosis petler çekerek kirliliğin yayılmasını önledi.

Denize, hidrolik yağ sızıntısı döktüğü belirlenen gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira para cezası kesildi.

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon lira para cezası

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon lira para cezası

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon lira para cezası

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon lira para cezası
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Haber: İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon lira para cezası - Haberler
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